Espanha fecha dezembro com inflação de 2,9%

O INE aponta a descida dos preços dos combustíveis como o principal fator que explicou a desaceleração anual de 0,1% no último mês do ano.
A inflação homóloga em Espanha situou‑se em 2,9% em dezembro, uma ligeira queda face aos 3,0% registados em novembro, segundo a estimativa divulgada esta terça‑feira, 30, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE aponta a descida dos preços dos combustíveis como o principal fator que explicou a desaceleração anual em dezembro. Caso seja confirmada, esta leitura representará o segundo recuo mensal consecutivo da inflação no país.

No conjunto de 2025, a taxa anual alcançou o mínimo em maio (2,0%) e o máximo em outubro (3,1%).

A inflação subjacente — que exclui energia e produtos alimentares frescos — manteve‑se em 2,6% em dezembro, marca que o INE identifica como a mais elevada desde dezembro de 2024, após cinco meses de subida.

Em termos mensais, os preços cresceram 0,3% em dezembro, acima dos 0,2% observados em novembro.

