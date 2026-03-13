Inflação em Espanha manteve-se em 2,3% em fevereiro

Os preços em Espanha subiram 2,3% em fevereiro, um aumento igual do mês anterior, revelou esta sexta-feira, 13, o Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE).

Esta evolução da inflação homóloga (subida dos preços comparando com o mesmo período do ano anterior) deveu-se, sobretudo, à eletricidade, que diminuiu e compensou os aumentos na restauração e alimentação, comparando com fevereiro de 2025, segundo o INE.

A inflação em Espanha manteve-se assim estável em fevereiro, depois de três meses consecutivos de descida, depois de se ter situado nos 3% em novembro, em 2,9% em dezembro e 2,3% em janeiro.

Quanto à inflação subjacente (sem a energia e os produtos alimentares frescos, tradicionalmente os mais voláteis do cabaz de compras), foi de 2,7% em fevereiro, uma décima mais do que em janeiro.

Na evolução em cadeia (comparação com o mês anterior), os preços em Espanha aumentaram 0,4% em fevereiro.