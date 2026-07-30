Inflação em Espanha sobe para 3,5% em julho

Os preços em Espanha subiram 3,5% em julho, comparando com o mesmo mês de 2025, segundo uma estimativa da inflação divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

A confirmar-se esta estimativa, a inflação homóloga (evolução dos preços comparando com o mesmo período do ano anterior) em julho em Espanha aumentou três décimas, depois de ter sido 3,2% em junho.

Quanto à inflação subjacente (sem a energia e os produtos alimentares frescos, tradicionalmente os mais voláteis do cabaz de compras) foi 3% em julho (mais uma décima do que em junho), segundo a mesma estimativa.

O INE diz que a subida da inflação em julho se deveu aos preços dos combustíveis e da eletricidade.

Espanha manteve em vigor até junho medidas extraordinárias e temporárias, sobretudo a nível de impostos, para controlar os preços dos combustíveis, afetados pelo impacto da guerra no Médio Oriente.

A generalidade dessas medidas deixaram de estar em vigor este mês.