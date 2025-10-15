DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Inflação em França cai 1% em setembro

Descida é atribuída a uma desaceleração acentuada nos preços dos serviços, que caíram 1,9%, e nos “outros serviços”, como os de acomodação e transporte, os quais registaram uma queda de 13,5%.
O Índice de Preços no Consumidor (IPC) caiu 1% em setembro, após um aumento de 0,4% em agosto.

Esta descida é atribuída a uma desaceleração acentuada nos preços dos serviços, que caíram 1,9%, e nos “outros serviços”, que incluem os de acomodação e transporte, os quais registaram uma queda de 13,5%.

“O declínio nos preços da comida foi de 0,2%, enquanto os produtos manufaturados tiveram um abrandamento, mantendo-se estáveis para o tabaco”, sublinha o instituto de estatística francês (INSEE).

Contudo, e analisados os dados em termos homólogos, o IPC cresceu 1,2% face a 2024, conforme revelado pelo INSEE, após uma taxa de 0,9% em agosto.

Este aumento é atribuído principalmente à aceleração dos preços nos serviços, que subiram 2,4%, em comparação com 2,1% no mês anterior.

“É explicado pela aceleração dos preços nos serviços e um ligeiro declínio nos preços da energia, que caíram 4,4%”, destaca o INSEE. Os preços dos alimentos também mostraram um ligeiro aumento, subindo 1,7%, enquanto os preços do tabaco aumentaram 4,1%.

