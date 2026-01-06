Inflação em França desce uma décima em dezembro e situa-se em 0,8%

A inflação em França diminuiu uma décima em dezembro e situou-se em 0,8%, de acordo com a estimativa provisória divulgada esta terça-feira, 6, pelo Instituto de Estatística francês (INSEE).O INSEE explicou esta desaceleração com a diminuição dos preços da energia (-6,8%), em particular dos produtos petrolíferos.Segundo as estimativas, os preços dos alimentos deverão acelerar (+1,7%), sobretudo os dos produtos frescos, enquanto a inflação homóloga dos produtos manufaturados deverá diminuir a um ritmo menos sustentado face a novembro (-0,4%), enquanto a dos serviços (2,2%) e a do tabaco (4,1%) evoluirá ao mesmo ritmo que no mês anterior.Quanto ao índice de preços no consumidor harmonizado, utilizado para comparações entre os membros da União Europeia (UE), na inflação homóloga prevê-se um aumento de 0,7% em dezembro de 2025 em França, após os 0,8% registados em novembro.