Inflação estabiliza nos 3,3% em maio apesar da subida dos preços da energia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta sexta‑feira, 12, que a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) manteve‑se em 3,3% em maio de 2026.

Paralelamente, o indicador de inflação subjacente — que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos — também se fixou, tal como no mês anterior, em 2,2%.

Entre os componentes, os preços dos produtos energéticos aceleraram, com a variação homóloga a subir para 13,1% (era 11,7% em abril). Por outro lado, os produtos alimentares não transformados abrandaram: a sua taxa homóloga caiu para 5,7% (7,4% em abril), contribuindo para um perfil de inflação menos heterogéneo entre rubricas.

A variação mensal do IPC situou‑se em 0,2% em maio, abaixo dos 1,3% verificados no mês precedente e ligeiramente inferior aos 0,3% registados em maio de 2025. A média das variações dos últimos 12 meses foi de 2,5% (2,4% no mês anterior), refletindo uma estabilização da inflação no período recente.

No âmbito harmonizado, registou-se uma variação homóloga de 3,1% (era 3,3% em abril), ficando 0,1 pontos percentuais abaixo da estimativa do Eurostat para a área do euro. Em abril, recorde‑se, o IHPC (Índice Harmonizado de Preços no Consumidor) português tinha sido 0,3 p.p. superior ao da área do euro.

Excluindo igualmente produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal passou para uma variação homóloga de 2,1% em maio (2,3% em abril), posicionando‑se abaixo da estimativa da área do euro para esse agregado (2,3%).

Mensalmente, o IHPC subiu 0,4% em maio, comparando com 1,9% no mês anterior e 0,6% em maio de 2025. A variação média dos últimos 12 meses situou‑se em 2,4% (+0,1 p.p. em relação ao mês anterior).