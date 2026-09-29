Inflação estimada em Espanha acelera para 4,9% em setembro devido a combustíveis

Os preços em Espanha subiram 4,9% em setembro, comparando com o mesmo mês de 2025, sendo a taxa mais alta de inflação no país desde fevereiro de 2023, segundo uma estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

A confirmar-se esta estimativa de hoje do INE, a inflação homóloga em Espanha subiu seis décimas em setembro, depois de ter sido 6% em agosto.

Segundo o INE, a subida dos preços este mês deveu-se, sobretudo, ao aumento dos combustíveis, apesar de estarem em vigor em Espanha descontos de 20 cêntimos por litro no gasóleo e de cinco cêntimos na gasolina desde o início de setembro.

O governo espanhol anunciou no final de agosto um desconto de 20 cêntimos por litro no gasóleo, em vigor desde 01 de setembro, após este combustível ter aumentado 15,7% em julho.

Por outro lado, o desconto na gasolina foi reduzido de 10 cêntimos por litro em agosto para cinco cêntimos por litro em setembro.

Estes descontos fazem parte de um plano de resposta ao impacto da guerra no Médio Oriente em vigor desde março e que o Governo de Espanha reformulou no final de junho.

O Conselho de Ministros espanhol deverá aprovar hoje novas medidas para responder à subida da inflação, disse na semana passada o ministro da Economia, Carlos Cuerpo.

Quanto à inflação subjacente (sem a energia e os produtos alimentares frescos, tradicionalmente os mais voláteis do cabaz de compras), o INE estima que foi 3,1% em setembro, mais duas décimas do que em agosto.

A confirmar-se, esta é a taxa de inflação subjacente homóloga (comparando com o mesmo mês do ano anterior) desde março de 2024.