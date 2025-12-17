DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Inflação homóloga do Reino Unido desacelera para 3,2% em novembro

O Office for National Statistics (ONS) adiantou que a inflação caiu devido à queda dos preços de alimentos, refrigerantes, álcool e tabaco.
A taxa de inflação homóloga do Reino Unido desacelerou para 3,2% em novembro passado, contra 3,6% em outubro, situando-se assim no nível mais baixo em oito meses, foi anunciado esta quarta-feira, 17.

O Office for National Statistics (ONS) adiantou que a inflação caiu devido à queda dos preços de alimentos, refrigerantes, álcool e tabaco.

O economista-chefe do ONS, Grant Fitzner, disse que "a inflação caiu notavelmente em novembro, atingindo a taxa homóloga mais baixa desde março".

