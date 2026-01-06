Inflação homóloga na Alemanha desacelera para 1,8% em dezembro

A taxa de inflação homóloga na Alemanha desacelerou para 1,8% em dezembro, mais do que o esperado, depois de dois meses de estagnação e atingindo o nível mais baixo de 2025, segundo dados provisórios divulgados esta terça-feira, 6.Segundo uma primeira estimativa da agência federal de estatística alemã (Destatis), o aumento dos preços na Alemanha atingiu 1,8% em dezembro, contra 2,3% em novembro.Os analistas da plataforma Factset esperavam uma desaceleração menos acentuada, de 1,9%.No geral, a taxa de inflação na Alemanha manteve-se no mesmo nível de 2024, em 2,2%.A alta dos preços está longe dos picos atingidos em 2022 e 2023 durante a crise energética provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.Em dezembro, essa desaceleração foi impulsionada em grande parte pela queda dos preços da energia (-1,3%) e pelo baixo aumento dos preços dos bens de consumo (+0,4%).Ao longo de 2026, a inflação alemã deverá "oscilar em torno de 2%", prevê Carsten Brzeski, analista do ING."É uma boa notícia para o Banco Central Europeu e o Governo alemão, pois elimina uma preocupação de uma longa lista de desafios económicos", observa o especialista.No final de dezembro, a instituição de Frankfurt manteve a cautela, mantendo novamente as taxas de juro como faz desde julho, depois de oito cortes decididos entre junho de 2024 e junho de 2025.No entanto, as centenas de biliões de investimentos públicos adotados em abril para impulsionar a atividade económica alemã poderiam "exercer pressão inflacionista em alguns setores" a longo prazo.A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis da energia e dos bens de consumo, desacelerou em dezembro para 2,4% em relação ao ano anterior, contra 2,7% em novembro.A progressão do índice harmonizado de preços ao consumidor, que serve de referência para o Banco Central Europeu, também abrandou para 2,2% em termos homólogos, contra 2,6% em novembro..Inflação na Alemanha mantém-se acima do limite saudável em novembro