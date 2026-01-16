Inflação na Alemanha mantém-se em 2,2% em 2025

A inflação na Alemanha manteve-se em 2,2% em 2025, o mesmo valor registado em 2024, informou esta sexta-feira, 16, a Agência Federal de Estatística (Destatis), que sublinhou que a inflação homóloga foi de 1,8% em dezembro.A Destatis confirmou em comunicado os dados avançados em 06 de janeiro, nos quais já indicava que a taxa de inflação alemã se manteve em 2,2% e que os preços em dezembro subiram 1,8% em relação ao ano anterior.A inflação homóloga de dezembro foi a primeira nos últimos 12 meses que se situou abaixo de 2%.O último valor ainda mais baixo foi alcançado em setembro de 2024, de 1,6%, segundo a Destatis."A evolução dos preços estabilizou-se", indica na nota a presidente do Destatis, Ruth Brand, que recorda que, nos anos anteriores a 2024, a taxa de inflação esteve claramente acima de 2%.Em 2023, a inflação na Alemanha foi de 5,9%, em 2022 subiu para 6,9%, enquanto em 2021 se situou em 3,1%.Em 2025, a inflação subjacente, que não inclui as variações dos preços dos alimentos e da energia por serem mais voláteis, foi de 2,8%, um valor ligeiramente inferior ao de 2024 (3%) e significativamente menor do que o de 2023 (5,1%).O IHPC harmonizado para a Alemanha, que é calculado com critérios comunitários, aumentou 2,3% em 2025 em relação a 2024, confirmou o Destatis no comunicado sobre o dado avançado no início do mês.Esse indicador subiu em dezembro 2% em termos homólogos e 0,2% em relação ao mês anterior. .Inflação homóloga na Alemanha desacelera para 1,8% em dezembro\n\n