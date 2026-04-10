Economia

Inflação na China abranda para 1% em março após atingir máximos de três anos

Os dados divulgados esta sexta-feira pelo Gabinete Nacional de Estatística (GNE) ficaram abaixo do esperado pelos analistas, que previam uma ligeira desaceleração de 1,3%, em fevereiro, para 1,2%
Inflação na China abranda para 1% em março após atingir máximos de três anos
ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA
Publicado a

O índice de preços no consumidor (IPC), principal indicador da inflação na China, aumentou 1%, em termos homólogos, em março, um abrandamento de 0,3% face à subida do mês anterior, a mais elevada dos últimos três anos.

Os dados divulgados esta sexta-feira, 10, pelo Gabinete Nacional de Estatística (GNE) ficaram abaixo do esperado pelos analistas, que previam uma ligeira desaceleração de 1,3%, em fevereiro, para 1,2%.

O mesmo organismo divulgou também o índice de preços na produção (IPP), que mede os preços industriais e que aumentaram 0,5% em termos homólogos em março, registando a primeira subida desde setembro de 2022.

Inflação na China abranda para 1% em março após atingir máximos de três anos
Atividade industrial na China recupera em março ao ritmo mais rápido num ano
China
Inflação

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt