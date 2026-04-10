Inflação na China abranda para 1% em março após atingir máximos de três anos

O índice de preços no consumidor (IPC), principal indicador da inflação na China, aumentou 1%, em termos homólogos, em março, um abrandamento de 0,3% face à subida do mês anterior, a mais elevada dos últimos três anos.

Os dados divulgados esta sexta-feira, 10, pelo Gabinete Nacional de Estatística (GNE) ficaram abaixo do esperado pelos analistas, que previam uma ligeira desaceleração de 1,3%, em fevereiro, para 1,2%.

O mesmo organismo divulgou também o índice de preços na produção (IPP), que mede os preços industriais e que aumentaram 0,5% em termos homólogos em março, registando a primeira subida desde setembro de 2022.