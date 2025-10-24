Inflação nos EUA sobe em setembro e fixa-se nos 3%

O índice de preços no consumidor dos EUA fixou-se nos 3% em setembro, traduzindo uma aceleração de uma décima face ao mês anterior, informou hoje o Gabinete de Estatísticas Laborais do Departamento do Trabalho.Os alimentos ficaram 3,1% mais caros, enquanto os produtos energéticos ficaram 2,8% mais caros em setembro face ao período homólogo.A leitura de setembro, publicada com atraso devido ao ‘shutdown’ (paralisação) do governo dos EUA, poderá condicionar a política monetária da Reserva Federal (Fed)..INE confirma que inflação desacelerou para 1,9% em março