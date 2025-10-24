DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Inflação nos EUA sobe em setembro e fixa-se nos 3%

Os dados apontam para uma subida de 3,1% nos preços dos produtos alimentares, ao passo que a energia avançou 2,8%.
Nova Iorque, Estados Unidos da América.
O índice de preços no consumidor dos EUA fixou-se nos 3% em setembro, traduzindo uma aceleração de uma décima face ao mês anterior, informou hoje o Gabinete de Estatísticas Laborais do Departamento do Trabalho.

Os alimentos ficaram 3,1% mais caros, enquanto os produtos energéticos ficaram 2,8% mais caros em setembro face ao período homólogo.

A leitura de setembro, publicada com atraso devido ao ‘shutdown’ (paralisação) do governo dos EUA, poderá condicionar a política monetária da Reserva Federal (Fed).

