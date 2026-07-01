Inflação recua para 2,8% na zona euro em junho e fica abaixo da portuguesa

A taxa de inflação na zona euro desacelerou em junho, na zona euro, para 2,8%. Os preços da energia também subiram menos do que no mês anterior, em termos homólogos.

De acordo com as estimativas do Eurostat, a inflação foi de 2,8% em junho, face ao mesmo mês do ano passado (3,2% em maio). Para esta variação, muito contribui o disparo de 8,7% nos preços dos produtos energéticos (10,8% em maio). Recorde-se que sobretudo o preço dos combustíveis está regista fortes subidas, na comparação homóloga, desde março, em resultado da guerra no Médio Oriente.

Olhando às restantes categorias, registam-se incrementos de 3,2% nos serviços (3,5% em maio), 1,6% nos produtos alimentares, bebidas e tabaco (1,9% em maio) e 0,9% nos bens industriais não energéticos (igual em maio).

Em simultâneo, o Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor avançou 3,1% em na economia portuguesa (igual em maio), o que significa que ficou acima da variação registada na área da moeda única.