Inflação sobe até aos 1,9% na zona euro em fevereiro, ainda antes da guerra

A inflação foi de 1,9% em fevereiro, na zona euro. Em Portugal, o indicador registou um incremento homólogo de 2,1%, em linha com os dados da UE.

Os dados do Eurostat, divulgados na terça-feira, ainda não analisam os impactos da guerra no Médio Oriente, que impactam de forma direta o setor energético, mas cujas consequências ameaçam outros setores da economia mundial.

A inflação na área da moeda única ficou 0,2 pontos percentuais (p.p.) acima do observado em janeiro (1,7%). Ainda assim fica abaixo dos registos de há um ano (2,3% em fevereiro de 2024).

Em termos mensais, houve um incremento de 0,6%, à semelhança do que aconteceu na União Europeia.

Olhando ao bloco europeu, a inflação acelerou face ao primeiro mês do ano (para 2%). No mês homólogo, a inflação foi mais elevada (2,7%).

Entre os vários setores, o maior contributo chegou dos serviços, com 1,54 p.p., seguido pelos alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco (0,48 p.p.) e bens industriais não energéticos (0,17 p.p.). Por outro lado, a energia fez abrandar a subida (menos 0,3 p.p.).

Em Portugal, a inflação acelerou para uma subida homóloga de 2,1% (1,9% em janeiro). Em termos mensais, a subida alcançou 0,1%.