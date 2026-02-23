Inscritos nos centros de emprego caem 11,1% para mais de 310 mil em janeiro

O total de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 11,1% em termos homólogos e situou‑se em 310.708 pessoas no fim de janeiro, segundo dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Em comparação com dezembro registou‑se, contudo, um aumento mensal de 3,8% — mais 11.285 inscritos.

Os 310.708 desempregados representam 69,1% dos 449.423 pedidos de emprego rececionados pelos serviços de emprego do continente e das regiões autónomas.

A redução anual traduz‑se em 38.360 inscritos a menos do que em janeiro de 2025. O decréscimo foi mais marcado entre os inscritos há menos de 12 meses (‑29.381), entre quem procura novo emprego (‑31.449) e entre os maiores de 25 anos (‑28.922).

Por categorias profissionais no continente, a maior fatia dos inscritos concentra‑se entre os trabalhadores não qualificados (30,1%). Seguem‑se os trabalhadores dos serviços pessoais, proteção, segurança e vendedores (20,2%), os especialistas das atividades intelectuais e científicas (10,5%) e o pessoal administrativo (10,2%).

Em termos regionais, o IEFP destaca que dezembro teve quedas homólogas do desemprego em todas as regiões, com a Madeira a registar a maior redução (‑13,9%).

A procura do mercado de trabalho registou movimentos contrastantes, já que as ofertas recebidas em janeiro totalizaram 11.753, menos 0,9% do que no ano anterior, mas mais do que duplicaram face a dezembro (+104,6%).

No fim do mês havia 11.451 vagas por preencher (+3,5% homólogo). As colocações efetivadas durante janeiro foram 6.883, menos 11,4% que no mesmo mês de 2025, mas 48,7% acima do número de dezembro.

Os números apontam para uma melhoria anual no stock de desempregados, mas evidenciam volatilidade mensal na procura e nas colocações.