"Interesse público" impede Trump de afastar uma das governadoras da Reserva Federal

Donald Trump continua a pressionar a Reserva Federal (Fed) para baixar as taxas de juro de referência, de forma acelerada, mas sem sucesso. Na madrugada desta terça para quarta-feira, conheceu foi travado por um tribunal.O presidente dos EUA queria afastar Lisa Cook, governadora da Fed, processando a própria por alegações de ter cometido fraude no âmbito da hipoteca de duas habitações que lhe pertencem. O Departamento de Justiça lançou uma investigação a este respeito, de acordo com a informação veiculada na imprensa na comunicação social norte-americana.A juíza Jia Cobb escreve, no âmbito da decisão, que "o interesse público na independência da Reserva Federal pesa a favor da reintegração de Cook [na Fed]". Recorde-se que Trump prometeu, a 25 de agosto, despedir Cook, ainda que não tenha poder direto para o fazer. Trump tentou, por isso, a via judicial mas, até ao momento, sem sucesso.Os quadros da Reserva Federal contam com seis governadores, entre os quais está Lisa Cook. Esta foi escolhida a dedo por Joe Biden, em 2022, antes de ser reapontada no ano seguinte. O respetivo mandato termina em 2038.