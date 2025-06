BMI Research prevê taxas de juro sem mais subidas em Angola em 2024

"Acreditamos que o BNA vai manter a taxa nos 18% na próxima reunião do comité de política monetária, em janeiro", diz a consultora na nota enviada aos clientes, lembrando a forte depreciação do kwanza entre maio e novembro, de 508 para 837 kwanzas por dólar, devido ao declínio nas reservas externas, no seguimento do fim da moratória do pagamento da dívida à China.