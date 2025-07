Consultora BMI vê economia da África subsaariana a abrandar para 3% este ano

As más notícias continuam na inflação e na produção petrolífera, com a BMI a prever uma aceleração da inflação, chegando ao final do ano nos 17% face ao período homólogo, e com a produção petrolífera a cair 2,4%, o que, aliado à queda de 19,2% no preço do barril, para 80 dólares em 2023, "vai aumentar o impacto da queda da produção de petróleo".