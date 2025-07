Mercados e analistas desvalorizam saída de Angola da OPEP

"O anúncio, com o Governo de Luanda a mostrar abertamente a sua frustração com o cartel, mostra um segredo conhecido, segundo o qual vários membros da OPEP estão descontentes com a direção que o grupo está a seguir nos últimos anos, sob liderança da Arábia Saudita", diz Blas, apontando para a vontade da Arábia Saudita em manter o preço do petróleo perto dos 100 dólares por barril, o que limita a produção de outros países.