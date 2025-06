Agência da ONU para refugiados precisa de 370 milhões até final do ano

"A situação dos civis no Sudão e na Ucrânia, incluindo milhões de refugiados e deslocados, exige a nossa atenção e apoio, tal como crises prolongadas como a dos Rohingya, a situação na Síria, no Afeganistão, as lutas em curso na República Democrática do Congo, a crescente insegurança no Sahel, os dramáticos fluxos populacionais nas Américas, no Mediterrâneo e na Baía de Bengala, e muitas outras", elencou.