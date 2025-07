Agência Internacional de Energia pede investimento urgente nas renováveis

Deste modo, a AIE concentra-se em estratégias que visam triplicar em 2030 a capacidade de produção mundial de energias renováveis; duplicar o ritmo anual do aumento das melhorias de eficiência energética, incrementar a venda de veículos elétricos e promover as medidas com vista ao corte das emissões de gás metano (do setor energético) em 75%.