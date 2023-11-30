Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA aumentam em sete mil na semana passada

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos aumentaram em sete mil, para 218.000, na semana terminada a 20 de novembro, face à semana anterior, anunciou o Departamento do Trabalho norte-americano..Na semana anterior, os pedidos de subsídio de desemprego na maior economia do mundo situaram-se em 211 mil depois da revisão em alta dos 209 mil pedidos inicialmente anunciados, segundo a agência Bloomberg..A média das quatro últimas semana, que é mais representativa da evolução do mercado laboral, cifrou-se em 220 mil na semana passada, uma queda de 500 pedidos face à semana anterior..Por último, o número de pessoas que recebem subsídios nos Estados Unidos aumentou em 86.000 para 1.927.000 na semana passada.