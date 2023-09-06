Arábia Saudita e Irão trocam embaixadores após anos de relações cortadas

O embaixador saudita no Irão chegou na terça-feira à República Islâmica, enquanto o seu homólogo iraniano desembarcou em Riade, na sequência do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, revelaram fontes iranianas e sauditas..A Arábia Saudita sublinhou "a importância de reforçar os laços, intensificar a comunicação e os encontros entre o Reino e o Irão", frisou o embaixador Abdullah Alanazi à sua chegada à capital iraniana, segundo um comunicado do ministério saudita..O embaixador do Irão na Arábia Saudita, Alireza Enayati, chegou à capital Riade, onde foi recebido por responsáveis do Ministério dos Negócios Estrangeiros e funcionários da embaixada, segundo a agência de notícias oficial iraniana Irna..A embaixada saudita em Teerão retomou as operações no mês passado, enquanto a República Islâmica reabriu a sua representação diplomática em Riade em junho..O Irão, com uma maioria xiita, e a Arábia Saudita, com uma maioria sunita, disputam há anos a hegemonia regional e apoiam lados rivais em conflitos na região..Em 2016, Riade cortou as relações diplomáticas com Teerão na sequência de ataques às suas representações diplomáticas no Irão, motivados pela execução de um clérigo xiita, Nimr al-Nimr, pelo reino árabe..Em março, Riade e Teerão anunciaram o restabelecimento destas relações no âmbito de um acordo celebrado sob a égide da China..No entanto, as relações saudita-iranianas continuam complicadas, em particular por causa de uma disputa por um campo de gás que os dois países reivindicam.