ASEAN é vital na construção de "pontes de entendimento"

"Temos também de acabar com o nosso ataque contra o planeta. Ainda podemos limitar os piores impactos e cumprir as metas do Acordo de Paris", disse, referindo-se ao Pacto de Solidariedade Climática que apresentou e à Agenda de Aceleração "que apela aos países desenvolvidos para que atinjam net zero o mais próximo possível de 2040 e as economias emergentes o mais próximo possível de 2050".