BEI mobiliza 1,7 mil milhões de euros para novas centrais solares em Portugal, Espanha e Itália

"Esta operação apoiará a realização dos objetivos políticos da UE no âmbito do Pacto Ecológico Europeu e do plano [energético europeu] REPowerEU, fornecendo eletricidade equivalente à procura média anual de aproximadamente 2,5 milhões de agregados familiares e reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa em cerca de três milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano", realça o executivo comunitário.