Bloco económico liderado pela Rússia assina acordo de comércio livre com Irão

"Gostaria de registar com satisfação que a cooperação no âmbito da UEE está a progredir com êxito e conduz a uma maior realização do potencial económico dos nossos Estados. A UEE completará em breve 10 anos e, durante esse período, o comércio quase duplicou, passando de 1,6 para 2,5 biliões de dólares", afirmou.