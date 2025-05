Bruxelas disponibiliza 250 milhões de euros para Estados-membros gerirem fluxos migratórios

Acresce um convite à apresentação de propostas do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, no valor de 118 milhões de euros, para apoiar os menores não acompanhados através do financiamento de pessoal suplementar e da formação de tutores (Bélgica, Chipre, Eslováquia e Espanha), bem como de acolhimento familiar, cuidados comunitários e disposições de vida semi autónomas para adolescentes (Bulgária, Chipre, Grécia, Itália e Espanha).