China acusa EUA de causar enormes perdas com limites no acesso a chips avançados

A China fez esta quarta-feira duras críticas à última atualização pelo departamento de Comércio dos Estados Unidos sobre controlos de exportação, que impedem a exportação para o país asiático de chips semicondutores avançados e do equipamento necessário para os fabricar..A revisão das regras pelo Governo norte-americano foram anunciadas na terça-feira, cerca de um ano depois de os controlos de exportação terem sido lançados pela primeira vez, para evitar a utilização de chips com utilização militar, incluindo o desenvolvimento de mísseis hipersónicos e inteligência artificial..O ministério do Comércio da China afirmou que os controlos são "impróprios" e instou Washington a levantá-los o mais rapidamente possível..A mesma fonte disse que, uma vez que a indústria de semicondutores é altamente globalizada, as restrições impostas aos chips utilizados em sistemas de inteligência artificial e outras aplicações avançadas estão a impedir o comércio normal e as atividades económicas..As restrições violam as regras do comércio internacional e "ameaçam seriamente a estabilidade das cadeias de abastecimento industrial", afirmou, em comunicado.."As empresas de semicondutores dos EUA sofreram enormes perdas e as empresas de semicondutores de outros países também foram afetadas", lê-se na mesma nota..O ministério do Comércio chinês afirmou que Pequim vai tomar "todas as medidas necessárias" para salvaguardar os seus direitos e interesses, sem dar quaisquer pormenores..Numa conversa com os jornalistas, a secretária do Comércio dos EUA, Gina Raimondo, disse que as restrições se destinam a proteger as tecnologias com claras implicações para a segurança nacional ou os direitos humanos.."A grande maioria dos semicondutores permanece sem restrições. Mas quando identificarmos ameaças à segurança nacional ou aos direitos humanos, agiremos de forma decisiva e em conjunto com os nossos aliados", apontou..As atualizações resultaram de consultas com a indústria e da realização de análises tecnológicas. Vai agora existir uma zona cinzenta que será monitorizada para detetar chips que possam ser utilizados para fins militares, mesmo que não satisfaçam os limiares das limitações comerciais..As exportações de circuitos integrados para empresas sediadas em Macau ou em qualquer outro local sujeito a um embargo de armas pelos EUA podem também ser restringidas, visando evitar que os países e regiões em causa contornem os controlos e forneçam circuitos integrados à China..As atualizações também introduzem novos requisitos que tornam mais difícil para a China fabricar chips avançados noutros países. A lista de equipamento de fabrico abrangido pelos controlos de exportação também foi alargada, entre outras alterações..Os dirigentes chineses consideram que a conceção e o fabrico de semicondutores de alto nível são essenciais para os seus objetivos económicos e geopolíticos. Raimondo afirmou que os limites impostos a estes chips não se destinam a prejudicar o crescimento económico da China..Numa reunião realizada em agosto, Raimondo e os seus homólogos chineses concordaram em trocar informações sobre os controlos das exportações..Está prevista a participação de funcionários chineses numa cimeira do fórum da Cooperação Económica Ásia-Pacífico em São Francisco, em novembro..O Presidente Joe Biden sugeriu que poderia reunir-se à margem da cimeira com o Presidente chinês Xi Jinping, embora a reunião ainda não tenha sido confirmada. Os dois líderes reuniram-se no ano passado após a cimeira do G20 em Bali, na Indonésia, pouco depois de terem sido anunciados os controlos das exportações.