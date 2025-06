China afirma que relações com Venezuela são "sólidas como uma rocha"

O anúncio da visita de Maduro, que esteve no país asiático em 2018, decorre logo após a viagem a Pequim da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que se reuniu hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, para rever temas bilaterais e dar um impulso aos acordos económicos e comerciais entre ambas as nações.