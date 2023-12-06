China diz que restrições impostas pela UE nas exportações de tecnologia "não fazem sentido"

O Governo chinês disse que as restrições impostas pela União Europeia (UE) no fornecimento de alta tecnologia à China "não fazem sentido" e causam desequilíbrios comerciais, na véspera de uma cimeira em Pequim.."Se a UE impõe restrições rigorosas à exportação de produtos de alta tecnologia para a China, por um lado, e espera aumentar significativamente as suas exportações para a China, por outro, receio que não faça sentido", disse Wang Wenbin, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do país asiático..Os presidentes do Conselho e da Comissão Europeia, Charles Michel e Ursula von der Leyen, e o principal diplomata do bloco, Josep Borrell, vão reunir-se na quinta e na sexta-feira com as autoridades do país asiático, retomando um encontro anual que foi suspenso durante os três anos da pandemia..A relação comercial entre a UE e a China é uma das mais importantes do mundo. Em 2022, o comércio bilateral ascendeu a 865 mil milhões de euros, um montante recorde..No entanto, o défice comercial para a UE nas trocas com a China aumentou de 154,7 mil milhões de euros, em 2018, para 396 mil milhões de euros, no ano passado, suscitando fortes reclamações por parte de Bruxelas, que acusa o país asiático de práticas comerciais "injustas"..Von der Leyen afirmou na terça-feira que "os líderes europeus não vão tolerar um desequilíbrio no comércio a longo prazo".."A China é um parceiro fiável e indispensável para a UE", reagiu Wang em conferência de imprensa regular.."A gestão adequada das diferenças através do diálogo e da consulta é importante para o desenvolvimento das relações entre a China e a UE", sublinhou.."Esperamos que a parte europeia colabore com a China para encontrar um meio-termo, crie uma atmosfera positiva para que a reunião entre os líderes da China e da UE tenha sucesso e envide esforços conjuntos para o desenvolvimento saudável e estável das relações", acrescentou.