China empresta 400 milhões ao Afreximbank para financiar as PME africanas

O financiamento de 400 milhões de dólares, cerca de 370 milhões de euros, "dá ao Afreximbank a capacidade de apoiar as PME africanas envolvidas no comércio intra-africano e para o exterior e às empresas envolvidas nos setores produtivos dos estados membros do Afreximbank", lê-se no comunicado divulgado hoje no Cairo, a sede do Afreximbank.