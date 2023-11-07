China exige aos exportadores de terras raras que comuniquem cada venda ao governo

A China pediu aos exportadores que comuniquem todas as transações de metais de terras raras, aumentando o seu controlo sobre matéria-prima essencial para o fabrico de "chips" semicondutores, veículos elétricos e equipamento militar..O ministério também anunciou que vai acrescentar crude, minério de ferro, concentrado de cobre e fertilizante de potássio a uma lista semelhante para importadores, que já inclui 14 produtos como soja, leite em pó para bebés, açúcar, carne de porco e de vaca..O jornal de Hong Kong South China Morning Post afirmou que, embora já existissem produtos na lista de controlo das importações, as terras raras são os únicos que constam da lista de exportação..Os novos requisitos vão ser aplicados durante dois anos a partir de 31 de outubro..A China é o maior produtor mundial de terras raras, matéria-prima essencial para vários setores, incluindo a Defesa e veículos elétricos..Analistas consideram que Pequim pode limitar o fornecimento destes metais, em retaliação contra os controlos de exportação de semicondutores avançados para a China adotados pelos Estados Unidos..Os dois países travam uma prolongada guerra comercial e tecnológica..De acordo com a nova regulação, os comerciantes têm de fornecer relatórios em tempo real, incluindo o país de destino, a data de assinatura de qualquer contrato, a quantidade ou o porto de chegada para o desalfandegamento..A Câmara de Comércio de Importadores e Exportadores de Metais, Minerais e Produtos Químicos da China - organismo semioficial com sede em Pequim - foi incumbida de recolher, compilar e analisar os dados, que serão enviados ao ministério do Comércio..Já as exigências em matéria de importação revelam a preocupação de Pequim em "assegurar a estabilidade" nas cadeias de abastecimento, uma vez que a segunda maior economia do mundo importa a maior parte do petróleo bruto, minério de ferro e do cobre para alimentar a sua rápida expansão económica.