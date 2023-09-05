Consumidores esperam taxa de inflação de 3,4% na Zona Euro nos próximos 12 meses

Os consumidores esperam que a taxa de inflação na Zona Euro nos próximos 12 meses seja de 3,4%, segundo um inquérito do BCE, que não registou variações face aos dados anteriores..Já na expectativa para o espaço a três anos, os consumidores previram uma aceleração de 2,3% em junho, para 2,4% em julho..No inquérito referente a julho, cujos dados foram publicados esta terça-feira, o Banco Central Europeu (BCE) assinala que os consumidores estabeleceram uma inflação percecionada em 8,0% pelo terceiro mês consecutivo..Em termos homólogos, a inflação na Zona Euro, em julho, foi de 5,3%..A perceção e estimativas de inflação foram transversais a todos os grupos de rendimento, embora o BCE registe que os jovens (18 a 34 anos) continuam a apontar para uma inflação mais baixa que os mais velhos (55 a 70 anos)..O BCE realiza o inquérito mensal sobre as expectativas dos consumidores praticamente todos os meses junto de cerca de 14 mil adultos na Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Itália e Países Baixos..Os consumidores estimaram um crescimento esperado dos seus rendimentos em cerca de 1,1% nos próximos 12 meses, contra 1,2% no inquérito de junho..Por sua vez, as expectativas de crescimento das despesas permaneceram estáveis no nível mais baixo desde março de 2022..A expectativa para a variação da economia voltou a ser negativa, com os consumidores inquiridos a esperarem, nos próximos 12 meses, uma contração económica da Zona Euro em 0,7%, contra uma contração de 0,6% em junho, bem como uma manutenção do desemprego nos 11%..As expectativas relativas às taxas de juro hipotecárias para os próximos 12 meses situam-se em 5,1% (contra 5% no inquérito de junho).