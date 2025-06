COP28: Países reagem à obstrução da OPEP a acordo que possa envolver combustíveis fósseis

A intervenção provocou uma série de reações no Dubai, onde o futuro dos combustíveis fósseis está no centro das negociações e a nação líder da OPEP e do bloco de países árabes, a Arábia Saudita, está a ser cada vez mais acusada de obstrução nas negociações de um acordo na 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2023 (COP28), que decorre no Dubai e termina na terça-feira.