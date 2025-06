COP28. Produtores de petróleo rejeitam referência à eliminação dos combustíveis fósseis

Os 194 países e a União Europeia envolvidos nas negociações no Dubai devem "abordar a redução das emissões de gases com efeito de estufa, acelerar o desenvolvimento de todas as tecnologias com baixo teor de carbono, mas também ter em conta" as "perspetivas e preocupações" da Arábia Saudita, salientou o representante saudita durante um "majlis', uma tradição muçulmana convocada pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos da COP28, Sultan Al Jaber, que consiste em reunir os representantes dos países num círculo e em pé de igualdade.