Corredor Central pode ser alternativa no comércio entre China e Europa

O Banco Mundial destaca ainda que, "com os investimentos e as políticas corretas, o Corredor Central poderá triplicar os volumes de comércio e reduzir para metade o tempo de viagem ao longo do percurso até 2030". Isto beneficiaria as economias locais e regionais e as comunidades em geral, criando oportunidades de emprego, estimulando a procura de indústrias de apoio e atraindo empresas.