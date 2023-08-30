DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Cotação do Brent para entrega em outubro sobe 1,24% para 85,47 dólares

Avanço do furacão Idália pelo Golfo do México antecipa possíveis interrupções no fornecimento de petróleo bruto, o que contribuiu para a recuperação do preço do barril acima dos 85 dólares.
Publicado a

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou ontem no mercado de futuros de Londres em alta de 1,24%, para os 85,47 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,05 dólares acima dos 84,42 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

O avanço do furacão Idália pelo Golfo do México antecipa possíveis interrupções no fornecimento de petróleo bruto, o que contribuiu para a recuperação do preço do barril acima dos 85 dólares.

A queda do dólar americano, moeda em que são negociados os futuros de petróleo Brent, também contribuiu para o aumento dos preços, segundo analistas.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt