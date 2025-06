CPLP: Projeto de apoio à transição ambiental em Cabo Verde prevê 12 milhões por ano

"Neste momento, com Cabo Verde, que é o projeto que existe e o acordo que está feito, prevê a conversão se cerca de 12 milhões de euros por ano", afirmou o primeiro-ministro em São Tomé e Príncipe, em conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República no final da 14.ª cimeira da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), na qual também esteve o ministro dos Negócios Estrangeiros.