Crescimento da economia espanhola abranda para 0,3% no terceiro trimestre

A economia espanhola abrandou no terceiro trimestre deste ano, ao crescer 0,3%, menos uma décima de ponto percentual que no trimestre anterior, indicou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE)..O INE reviu assim em baixa o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) espanhol no terceiro trimestre em uma décima de ponto percentual , menos uma décima de ponto percentual cuja evolução se situava em 0,4%, devido ao bom comportamento do consumo das famílias, apesar da queda das exportações..De acordo com os dados das Contas Nacionais hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol, o crescimento foi sustentado pela procura interna espanhola (consumo e investimento), que contribuiu com 0,8 pontos percentuais para o crescimento do PIB, enquanto a procura externa (exportações e importações) registou uma contribuição negativa de 0,5 pontos percentuais..O consumo das famílias aumentou 1,4%, mais nove décimas do que no trimestre anterior, enquanto se observou uma queda das exportações de 4%. Estas já tinham registado uma queda de 3,3% no segundo trimestre., adianta..Por último, observou-se um aumento das importações em 3,1%, depois de um recuo de 2,1% no segundo trimestre deste ano.