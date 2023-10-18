Economia da China supera previsões dos analistas e cresce 4,9% no terceiro trimestre

A economia da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre, em termos homólogos, superando as expectativas dos analistas, apesar da fraca procura global, pressões deflácionarias e uma crise de liquidez no setor imobiliário..A taxa de crescimento da segunda maior economia do mundo entre julho e setembro superou as previsões dos analistas, que apontavam para uma expansão de 4,5%. Ainda assim, ficou abaixo do crescimento de 6,3% alcançado no trimestre anterior, segundo os dados oficiais divulgados esta quarta-feira..Face ao trimestre anterior, a economia cresceu 1,3%, em comparação com o crescimento de 0,8%, alcançado entre abril e junho..Nos últimos meses, o Governo chinês adotou uma série de medidas de apoio à economia, incluindo despesas com infraestruturas, redução das taxas de juro e flexibilização das restrições à compra de casa, numa tentativa de reanimar o setor imobiliário..Dados divulgados no início desta semana revelaram que as exportações e as importações continuaram a diminuir, embora tenham registado uma contração mais lenta do que nos meses anteriores..Pequim estipulou como meta uma taxa de crescimento de "cerca de 5%" para este ano. Os analistas estimam que a China deve atingir o seu objetivo, embora esse crescimento deva abrandar para 4,5%, em 2024..No início do ano, o crescimento foi impulsionado pelo fim da política de 'zero casos' de covid-19, que no ano passado paralisou a atividade na segunda maior economia do mundo. O fim dos bloqueios e quarentenas levou os consumidores aos centros comerciais e restaurantes. No entanto, a recuperação pós-pandemia desvaneceu-se mais cedo do que o esperado..As vendas a retalho, um indicador da procura dos consumidores, aumentaram 5,5% em setembro, em relação ao mesmo período de 2022..A produção industrial, que mede a atividade na indústria transformadora, minas e serviços públicos, aumentou 4,5% em setembro, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, uma taxa de crescimento semelhante à do mês passado..As comparações homólogas na China beneficiam do efeito de base comparativo, já que no ano passado o país registou os piores dados económicos das últimas décadas, devido à política de 'zero casos' de covid-19.