Empréstimos do FMI aumentam desigualdades e ameaçam direitos humanos

O relatório, denominado "Bandage on a Bullet Wound: IMF Social Spending Floors and the Covid-19 Pandemic" ("Ligadura num Ferimento de Bala: Os Gastos Sociais da FMI e a Pandemia de Covid-19", em tradução livre) analisa os empréstimos aprovados entre março de 2020 - no início da pandemia de covid-19 - e março deste ano em 38 países, concluindo que "a grande maioria está condicionada a políticas de austeridade, que reduzem as despesas públicas ou aumentam os impostos de uma forma passível de prejudicar os direitos" das 1,1 mil milhões de pessoas em causa.