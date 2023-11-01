EUA. Taxas de juro permanecerão altas até que inflação desça de forma sustentada

O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que as taxas de juro vão continuar elevadas enquanto for necessário e até que a inflação baixe para a meta de 2% e revele uma descida sustentada..A FED manterá "uma postura de política monetária que "seja suficientemente restritiva para reduzir de forma sustentada a inflação para os 2%" e as taxas de juro permanecerão elevadas "até que estejamos confiantes de que a inflação está no caminho certo para atingir esse objetivo", afirmou Powell..O presidente da FED falava na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do seu comité de política monetária (FOMC, na sigla em Inglês) em que foi decidido manter as taxas de juro inalteradas, sendo esta a segunda pausa consecutiva no ritmo de subidas..As taxas vão manter-se no intervalo de 5,25% e 5,5%, o nível mais elevado desde 2011..Desta forma, Jerome Powell não afastou a hipótese de na última reunião deste ano, que terá lugar em dezembro, poder ser decidida uma nova subida, embora tenha garantido que nenhuma decisão foi tomada nesta reunião.."Ainda não tomámos a decisão", disse, precisando que "nem sequer falámos hoje de tomar uma decisão em dezembro"..Questionado sobre se já é possível apontar para um horizonte para a descida das taxas, Powell afirmou que o comité ainda não está a falar de cortes de taxas, referindo que a questão de saber por quanto tempo as taxas de juro se manterão elevadas é uma questão a colocar no futuro.