EUA. Taxas de juro permanecerão altas até que inflação desça de forma sustentada

FED decidiu manter as taxas inalteradas e presidente do organismo avisou que inflação tem de baixar para 2%
O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que as taxas de juro vão continuar elevadas enquanto for necessário e até que a inflação baixe para a meta de 2% e revele uma descida sustentada.

A FED manterá "uma postura de política monetária que "seja suficientemente restritiva para reduzir de forma sustentada a inflação para os 2%" e as taxas de juro permanecerão elevadas "até que estejamos confiantes de que a inflação está no caminho certo para atingir esse objetivo", afirmou Powell.

O presidente da FED falava na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do seu comité de política monetária (FOMC, na sigla em Inglês) em que foi decidido manter as taxas de juro inalteradas, sendo esta a segunda pausa consecutiva no ritmo de subidas.

As taxas vão manter-se no intervalo de 5,25% e 5,5%, o nível mais elevado desde 2011.

Desta forma, Jerome Powell não afastou a hipótese de na última reunião deste ano, que terá lugar em dezembro, poder ser decidida uma nova subida, embora tenha garantido que nenhuma decisão foi tomada nesta reunião.

"Ainda não tomámos a decisão", disse, precisando que "nem sequer falámos hoje de tomar uma decisão em dezembro".

Questionado sobre se já é possível apontar para um horizonte para a descida das taxas, Powell afirmou que o comité ainda não está a falar de cortes de taxas, referindo que a questão de saber por quanto tempo as taxas de juro se manterão elevadas é uma questão a colocar no futuro.

