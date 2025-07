27 Estados-membros aprovam novas regras orçamentais que "protegem o investimento"

Nos casos em que os Estados-membros apresentam um défice público inferior a 3% do PIB e uma dívida pública inferior a 60% do PIB, "a Comissão daria informações técnicas (...) para assegurar que o défice público se mantém abaixo do valor de referência de 3% do PIB também a médio prazo".

As discussões intensificaram-se, ao longo dos últimos meses, ainda iniciadas na presidência sueca do Conselho da UE. A Alemanha, apoiada pelo grupo dos chamados frugais, começou por impor metas quantitativas, exigindo margens de segurança mais rigorosas do que o limite de três por cento.