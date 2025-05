Advogado-geral da UE recomenda novo julgamento sobre ajudas de Estado da Irlanda à Apple

No parecer hoje divulgado, o advogado-geral Giovanni Pitruzzella recomenda a anulação do acórdão proferido pelo Tribunal Geral da UE, por considerar ter cometido "vários erros de direito" quando anulou a decisão Comissão Europeia de considerar como ajudas de Estado ilegais as decisões fiscais antecipadas ("tax ruling") concedidas pela Irlanda a duas sociedades do grupo Apple: Apple Sales International - ASI e Apple Operations Europe - AOE).