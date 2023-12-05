Aeroporto de Munique suspende todos os voos previstos para esta manhã

Os responsáveis pelo aeroporto de Munique suspenderam temporariamente as operações de voo previstas para esta de manhã devido ao mau tempo, que afeta esta região da Alemanha..Todos os voos foram cancelados ou adiados entre as 6 e as 12 horas, no horário local (entre 5 e as 11 horas em Lisboa), com o aeroporto a alertar que muitos voos programados para o final do dia também poderão ser afetados pelas severas condições meteorológicas..Os responsáveis do aeroporto, o segundo maior da Alemanha, anunciaram o encerramento temporário na noite de segunda-feira devido às previsões meteorológicas.."As condições das áreas operacionais serão melhoradas hoje de manhã. O plano é permitir a retoma do tráfego aéreo a partir do meio-dia", informou o aeroporto no seu portal na internet.."No entanto, pode ser possível que a maioria dos voos também tenha de ser cancelada durante o resto do dia por questões de segurança", referiu a nota do aeroporto na internet..Os cancelamentos de hoje acontecem depois de todos os voos no aeroporto de Munique terem sido suspensos no sábado, após fortes nevões na cidade e no estado da Baviera, no sul da Alemanha..O sul da Alemanha, bem como as vizinhas Áustria e Suíça, têm registado fortes nevões que afetaram os transportes públicos em toda a região e geraram alarme sobre possíveis avalanchas..A chuva congelante, também prevista, ocorre quando a precipitação cai em estado líquido e congela ao entrar em contacto com uma superfície.