Aeroportos britânicos alertam para atrasos em voos após falha que afetou tráfego

"O problema no sistema foi resolvido ontem [segunda-feira] à tarde, mas obviamente há algumas interrupções que continuarão hoje e sei que milhares de pessoas foram afetadas. Espero que as companhias aéreas assumam as suas responsabilidades de garantir que as pessoas regressem a casa, proporcionem-lhes um voo alternativo e cuidem da alimentação, bebida e alojamento", disse o ministro em comunicado.