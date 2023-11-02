Atividade industrial da zona euro volta a contrair-se em outubro

A atividade industrial da zona euro voltou a contrair-se em outubro, com o índice PMI a cair para 43,1 pontos, contra 43,4 pontos em setembro, de acordo com o inquérito da S&P Global e do Hamburg Commercial Bank..O índice PMI (Purchasing Managers' Index) desceu abaixo do nível neutro de 50 pontos pelo 16.º mês consecutivo e atingiu o mínimo de três meses, naquilo que a agência designou por "fraqueza generalizada" e uma "nova deterioração acentuada da saúde do setor industrial"..Assim, o abrandamento da indústria no bloco da moeda comum foi "substancial" no início do quarto trimestre devido a contrações "pronunciadas e aceleradas" nas novas encomendas, na atividade de compras e nas encomendas em atraso..Em particular, as leituras destes subíndices estiveram entre as mais baixas de que há registo, especialmente no que diz respeito às novas encomendas, que registaram uma das descidas mais acentuadas de que há registo, perdendo apenas para a pandemia, a crise de 2008-2009 e a crise energética de 2022..As fábricas europeias tentaram compensar a procura mais fraca preenchendo as encomendas em atraso, mas os volumes globais de produção "voltaram a cair acentuadamente" a um ritmo igual ao segundo mais forte registado desde maio de 2020..Os dados do inquérito de outubro também relataram a redução mais rápida dos níveis de emprego desde agosto de 2020 para cortar custos, enquanto a confiança das empresas estava num mínimo de 11 meses..Do lado dos preços, o montante pago pelos fabricantes pelos fatores de produção continuou a cair pelo oitavo mês consecutivo. Esta dinâmica repercutiu-se nos preços de venda pelo sexto mês consecutivo. No entanto, as taxas de deflação diminuíram em ambos os casos..Entre as grandes economias para as quais existem dados disponíveis, a Alemanha foi a que registou o pior desempenho (40,8 pontos), embora o abrandamento tenha diminuído novamente. A França registou a maior deterioração das condições industriais em quase três anos e meio, com 42,8 pontos. A Itália (44,9 pontos) e a Espanha (45,1 pontos) registaram também descidas mais rápidas, com valores mínimos de três e 12 meses, respetivamente.."A tendência do setor da indústria transformadora da zona euro ao longo dos últimos dois anos parece estar a deslizar por um declive acidentado. Dado que o PMI quase não se moveu nos últimos meses, incluindo outubro, é possível que estejamos prestes a atingir o fundo do poço", explicou o economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, que previu, no entanto, que não há razão para esperar uma recuperação até ao primeiro semestre de 2024.