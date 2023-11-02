DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Banco de Inglaterra mantém taxas de juro diretoras em 5,25%

Publicado a

No final da reunião, o comité de política monetária do banco emissor inglês votou por seis contra três a favor da não alteração do preço do dinheiro, decisão amplamente esperada pelos analistas.

Segundo os últimos dados oficiais, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Reino Unido manteve-se em setembro em 6,7%, o mesmo valor do mês anterior, e acima do objetivo, de 2%, do Banco de Inglaterra.

Ao divulgar a sua decisão, o Banco de Inglaterra sublinhou que o nível em que estão as taxas de juro está a ajudar a reduzir a inflação e que espera que esta desça ainda este ano e em 2024.

Também indicou que manterá as taxas de juro elevadas para conseguir baixar a inflação até que se mantenha em 2%.

O banco confia que a inflação desça para 5% este ano e que o objetivo de 2% seja atingido no início de 2025.

Antes da sua reunião de setembro, a entidade tinha decidido 14 subidas consecutivas do preço do dinheiro para travar a inflação, que subiu para níveis históricos devido ao aumento dos preços da energia provocado pela guerra na Ucrânia.

No mês passado, o Office for National Statistics (ONS) informou que o aumento dos salários no Reino Unido se tinha cifrado em 7,8% nos últimos três meses até ao final de agosto, a um ritmo acima da inflação.

Aquela foi a primeira vez em quase dois anos que o aumento dos salários dos trabalhadores superou o índice de inflação.

O governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, afirmou esta quinta-feira que as taxas de juro elevadas "estão a funcionar e que a inflação está a cair".

Apesar de tudo, argumentou, que é preciso que a inflação continue a cair até alcançar o objetivo de 2%.

"Mantivemos as taxas de juro sem alterações este mês, mas observaremos de perto para ver se são necessários mais aumentos", afirmou Bailey, acrescentando que "ainda é demasiado cedo para pensar em cortes de taxas de juro".

O banco também estimou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido se mantenha a partir de março do próximo ano e durante vários trimestres consecutivos, depois de ter recuado 0,2% no primeiro trimestre deste ano.

"A inflação está a cair, os salários estão a subir e a economia está a crescer. O Reino Unido foi muito mais resistente do que muitos esperavam, mas a melhor maneira de gerar prosperidade é através de um crescimento sustentável", afirmou hoje o ministro da Economia britânico, Jeremy Hunt, num comunicado.

Hunt adiantou que este mês dará a conhecer as medidas para impulsionar o crescimento económico "fazendo com que mais britânicos voltem a trabalhar e criando um Estado britânico mais produtivo".

O Banco de Inglaterra manteve as taxas de juro diretoras em 5,25%, pela segunda vez consecutiva, depois de numerosas subidas no último ano para controlar a inflação, foi anunciado.

No final da reunião, o comité de política monetária do banco emissor inglês votou por seis contra três a favor da não alteração do preço do dinheiro, decisão amplamente esperada pelos analistas.

Segundo os últimos dados oficiais, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do reino Unido manteve-se em setembro em 6,7%, o mesmo valor do mês anterior, e acima do objetivo, de 2%, do Banco de Inglaterra.

Notícia atualizada às 13.27 horas.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt