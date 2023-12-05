Bruxelas aprova ajudas de 1,2 mil milhões de euros a projeto inovador na área de computação

A Comissão Europeia aprovou nesta terça-feira ajudas estatais no valor de 1,2 mil milhões de euros a um projeto importante de interesse comum europeu (IPCEI, na sigla inglesa), envolvendo sete Estados-membros e 19 empresas, na área da computação..O projeto aprovado -- Infraestruturas e Serviços de nuvem da próxima geração de IPCEI (IPCEI CIS) - tem como objetivo apoiar a investigação, o desenvolvimento e a primeira criação industrial de tecnologias avançadas de computação em nuvem e de computação periférica em vários fornecedores na Europa..Os Estados-membros envolvidos são Alemanha, Espanha, França, Hungria, Itália, Países Baixos e Polónia, num total de 19 empresas que realizarão "19 projetos altamente inovadores", segundo comunicado do executivo comunitário..O montante de ajudas de Estado de 1,2 mil milhões de euros deverá atrair mais 1,4 mil milhões de investimento privado..O IPCEI CIS pretende desenvolver o "primeiro ecossistema europeu de tratamento de dados interoperável e abertamente acessível, o continuum multifornecedores da nuvem até à periferia", segundo o executivo comunitário..Desenvolverá capacidades de processamento de dados e ferramentas de 'software' e de partilha de dados que permitam tecnologias federadas, energeticamente eficientes e fiáveis de processamento de dados distribuídos da nuvem e da periferia e serviços conexos.