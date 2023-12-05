DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Bruxelas aprova ajudas de 1,2 mil milhões de euros a projeto inovador na área de computação

Os Estados-membros envolvidos são Alemanha, Espanha, França, Hungria, Itália, Países Baixos e Polónia, num total de 19 empresas que realizarão "19 projetos altamente inovadores".
A Comissão Europeia aprovou nesta terça-feira ajudas estatais no valor de 1,2 mil milhões de euros a um projeto importante de interesse comum europeu (IPCEI, na sigla inglesa), envolvendo sete Estados-membros e 19 empresas, na área da computação.

O projeto aprovado -- Infraestruturas e Serviços de nuvem da próxima geração de IPCEI (IPCEI CIS) - tem como objetivo apoiar a investigação, o desenvolvimento e a primeira criação industrial de tecnologias avançadas de computação em nuvem e de computação periférica em vários fornecedores na Europa.

O montante de ajudas de Estado de 1,2 mil milhões de euros deverá atrair mais 1,4 mil milhões de investimento privado.

O IPCEI CIS pretende desenvolver o "primeiro ecossistema europeu de tratamento de dados interoperável e abertamente acessível, o continuum multifornecedores da nuvem até à periferia", segundo o executivo comunitário.

Desenvolverá capacidades de processamento de dados e ferramentas de 'software' e de partilha de dados que permitam tecnologias federadas, energeticamente eficientes e fiáveis de processamento de dados distribuídos da nuvem e da periferia e serviços conexos.

