Bruxelas divulga projeções esta segunda-feira em período de crescimento contido

As previsões económicas desta segunda-feira surgem numa altura de 'tímidas' subidas do PIB, depois de na semana passada o gabinete estatístico comunitário, Eurostat, ter divulgado que, no segundo trimestre deste ano, o crescimento da economia da zona euro abrandou para 0,5% e o da UE para 0,4%, face aos 1,1%, em ambos os casos por comparação com período homólogo.